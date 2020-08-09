Кандидат в президенты Тихановская проголосовала на выборах в Беларуси

Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская проголосовала на выборах.

Тихановская приняла участие в выборах на участке №21 в школе №137 на улице Калиновского на восточной окраине Минска. При выходе из участка её встретили несколько сотен аплодировавших ей сторонников, сообщает ТАСС.

Тихановская после голосования рассказала журналистам, что ответит на все вопросы вечером 9 августа на запланированной пресс-конференции.

ЦИК зарегистрировал пять претендентов: Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Сергея Черечня, Андрея Дмитриева и Анну Канопацкую. Из них проголосовали уже трое: Лукашенко, Канопацкая и Дмитриев.

Сайт KP.ru сообщал также, что Лукашенко традиционно проголосовал на участке, расположенном в Институте физкультуры. Журналисты "Комсомольской правды - Беларусь" сообщили, что Александр Лукашенко пообещал пообщаться с журналистами после того, как окончатся выборы президента республики.