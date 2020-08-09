Российские туристы назвали главные претензии к отдыху в стране

Россияне жалуются на формальное ношение масок в общественных местах на курортах Фото: Олег ЗОЛОТО

Названы основные жалобы российских туристов в 2020 году. Нынешний туристический сезон стартовал с месячным опозданием, начался не в июне как обычно, а в июле.

Претензии от отдыхающих принимают в центре "Безопасность 2.0", за месяц специалистам организации поступило 352 звонка, а еще сообщения на электронную почту и заявки на сайте. Жалобы в этом году специфические, поскольку сейчас многие больше внимания стали уделять санитарной безопасности в связи с пандемией коронавиурса:

- Шестьдесят пять процентов - жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. Сообщали о том, что были большие очереди, например, на канатной дороге в Красной Поляне, - рассказала РИА Новости инициатор горячей линии и первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина.

Много обращений поступает из-за того, что на популярных курортах, в основном в южных регионах, Крыму, Краснодарском крае, не носят маски и перчатки. Претензии не только к другим отдыхающим, но и сотрудникам гостиниц, общепита. Ряд жалоб касается формального ношения масок, когда она есть на лице, но не прикрывает ни рот, ни нос, а сдвинута к подбородку.

- В единичных случаях к нам поступали жалобы, что нет санитайзеров, дезинфицирующих средств, что номер не убран,- сообщила Елена Сутормина.

Как обстоят дела с отдыхом на заграничных курортах, опрос не проводили. Напомним, с августа россияне могут летать в Турцию, Великобританию, Танзанию. С 15 августа - в Швецарию.