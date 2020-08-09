Тихановская собирается обжаловать результаты президентских выборов в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена обжаловать результаты прошедших в воскресенье выборов главы государства. Об этом сообщила журналистам ее соратница Вероника Цепкало, жена бывшего претендента на участие в выборах Валерия Цепкало.

Дело в том, что команда Тихановской и она сама убеждены, что большинство избирателей отдали голоса именно за нее.

«Большинство – за нас», - заявила кандидат на высший государственный пост во время пресс-конференции в Минске.

По словам Тихановской, на одном из столичных избирательных участков за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 394 человека, а за нее почти в три раза больше, 1226 граждан.

Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сообщила, что если штаб Тихановской после объявления официальных результатов решит, что имели место какие-либо подтасовки, то «будет направлена жалоба в ЦИК, в Верховный суд».

«Всеми законными способами мы будем защищать свои права», - приводит ее слова ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, по предварительным данным, на выборах президента Белоруссии уверенно лидирует Александр Лукашенко с 79,7% голосов, а Тихановская набирает 6,8%.