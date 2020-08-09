Автозак въехал в толпу людей на проспекте Машерова

Фото имеет иллюстративный характер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эпицентр протеста по-прежнему находится около стелы на проспекте Победителей. Сотни людей, которые расположились по периметру площадки около самой стелы, на проспекте Машерова и Победителей зажгли фонарики на телефонах. Протестующих оттесняют силовики со щитами. Они постоянно запускают дымовые шашки.

Полностью расчищена площадка около музея Великой отечественной войны. Людей, которые там находились, вытеснили и они выстроились вдоль проспекта Победителей по направлению ко Дворцу спорта. Фельдшер кареты скорой помощи, которая дежурит около гостиницы "Планета", рассказала, что травмированных развозят по больницам, в зависимости от их места прописки.

Появились сообщения, что на проспекте Машерова автозак въехал в толпу людей.

Очевидец Роман рассказал «Комсомолке», что он видел:

- Автозак ехал довольно быстро, было видно, что «берет на понт». Прямо перед толпой он замедлился, и люди стали быть по машине руками. Один человек зацепился и упал. Парень не знает, переехал ли автозак человека или нет и вообще жив ли он. Мужчину забрала «скорая».