В Минске есть раненые, на улице дежурят скорые

В протестах есть пострадавшие Фото: Владимир ВОРСОБИН

Около магазина «Бигз», неподалеку от стелы «Минск - город-герой», протестующие перегородили дорогу и сделали баррикаду из клумб, мусорных баков и строительной сетки. С помощью водометов и другого спецтранспорта силовики оттеснили толпу примерно на 200 метров в сторону метро «Молодежная».

Корреспондент «КП» передает, что на пересечении улиц Заславской и проспекта Машерова дежурят несколько «скорых». На асфальте пятна крови. У некоторых людей шок. Окровавленного мужчину увезли в больницу – по словам пострадавшего, его избили дубинкой. Еще один молодой человек сидит на траве – у него в ноге застрял осколок. Из раны идет кровь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разгон протестов в Минске: шумовые гранаты и задержания

Демонстранты в столице Белоруссии переходят к столкновениям с милицией. С места передает спецкор "КП" Владимир Ворсобин (подробнее)