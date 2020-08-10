МВД Белоруссии предупредило о распространении фейков о протестах в интернете. Фото: @tutby_official

В сети Интернет в настоящее время распространяется множество фейков о происходящих на фоне выборов президента в Минске массовый несанкционированных акций протеста. Информация на некоторых ресурсах не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь белорусского министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

- Много из того, что пишется в настоящее время в интернете, не соответствует действительности, - подчеркнула она в интервью РИА Новости.

По словам представителя МВД Белоруссии, специалисты оперативного штаба активно мониторят и аккумулируют публикации в сети. В ближайшее время правоохранительные органы должы предоставить официальную информацию о происходящем.

Напомним, что 9 августа этого года в стране прошли выбору главы государства. По первым exit poll, действующий президента Белоруссии Александр Лукашенко набирает 79,7%, второе место заняла Светлана Тихановская с 6,8%. В Минске и других городах страны вспыхнули митинги: люди недовольным такими фантастическими результатами голосования.