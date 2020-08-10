ЦИК огласил предварительные итоги выборов президента Беларуси 2020: Лукашенко набрал 80,23%

ЦИК огласил итоги выборов президента Беларуси 2020 Фото: REUTERS

Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила итоги выборов президента республики, прошедших 9 августа. Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сообщила, что в голосовании приняли участие 84,23% избирателей или 5 798 908 человек.

После подсчета избирательных бюллетеней уверенную победу одержал действующий президент Белоруссии Александр Лукашене: у него 80,23%, за него проголосовали 4 652 423 избирателя. Основного конкурента главы государства Светлану Тихановскую поддержали 9,90% или 574 312 голосовавших. Однако окончательные итоги выборов будут оглашены 14 августа

Предварительные итоги голосования выглядят следующем образом:

Александр Лукашенко - 4 652 423 (80,23%)

Светлана Тихановская - 574 312 (9,90%)

Анна Канопцкая - 97 926 (1,68%)

Сергей Черечень - 65 784 (1,13%).

Андрей Дмитриев - 60 543 (1,04%)

Против всех - 6,02%

В ходе пресс-конференции глава ЦИК также заявила, что Белоруссии необходимо переходить на электронное голосование на выборах для избежания давления на членов избиркомов