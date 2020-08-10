СУ-27 вновь вылетел на перехватил самолетов-разведчиков США над Черным морем

Cу-27 вылетел на перехват американских самолетов-разведчиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипаж российского Су-27 произвел перехват американских самолета-разведчиков США над акваторией Черного моря. Пилоты идентифицировали их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и заставили развернуться от российских границ. После выполнения операции Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Национальный центр управления обороной России сообщил, что полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает РИА Новости.

За это лето российские радиолокационные системы несколько раз засекали иностранные разведчики у границ России. Так, 9 августа Су-27 вылетел по сигналу о приближение к границам России самолета-разведчика EP-3E, а на прошлой неделе МиГ-31 засек у российских границ самолет разведчик Норвегии Falcon 20 ВВС.

Месяцем ранее произошло несколько подобных прецедентов. Российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил США. А чуть позже истребители России перехватили "Орион" военно-воздушных сил Норвегии над водами Баренцева моря.