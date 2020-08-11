Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7

Трамп заявил, что непременно пригласил бы Путина на саммит G7. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Американский президент Дональд Трамп заявил, что непременно пригласит российского лидера Владимира Путина на саммит G7. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

- Я обязательно пригласил бы Владимира Путина на встречу. Я считаю, что он – важное действующее лицо на мировой арене, - сказал Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге в Белом доме в понедельник, 10 августа.

Глава Соединенных Штатов отметил, что рассматривает возможность провести саммит Группы семи после проведения всеобщих выборов в стране.Дональд Трамп также заявил, что Российская Федерация и КНР "будут в восторге", если именно он одержит победу на данным выборах.

Сегодняшняя пресс-конференция президента не обошлась без форс-мажоров: глава государства был вынужден прервать брифинг из-за стрельбы рядом с Белым домом. Сотрудники Службы безопасности, как заявил Трамп, открыли по стрелявшему ответный огонь.