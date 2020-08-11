Два человека пострадали при стрельбе около Белого дома Фото: REUTERS

В результате стрельбы около Белого дома в Вашингтоне 11 августа пострадали два человека: один из защищавших здание президентской администрации офицеров Секретной службы и подозреваемый. Об этом сообщила пресс-службы ведомства США на своей странице в социальной сети Twitter.

- Мужчина-подозреваемый и офицер Секретной службы были госпитализированы в медицинское учреждение после стрельбы у Белого лома. В ходе данного происшествия ни комплекс здания президентской резиденции, ни кто-либо из защищаемых лиц не были в опасности и не пострадали, - сообщается в заявлении.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был вынужден прервать пресс-конференцию из-за стрельбы рядом с Белым домом. По словам главы государства, секретная служба открыла ответный огонь по стрелявшему у резиденции президента.