В России могут увеличить пособие на детей для малоимущих семей Фото: Мария ЛЕНЦ

Со следующего года в России могут увеличить пособие на детей от трех до семи лет, которое получают малоимущие семьи. Соответствующие поправки в закон уже разрабатывают специалисты министерства труда страны, поскольку нынешних выплаты не всегда хватает для того, чтобы вывести семью из бедности, то есть среднедушевые доходы всё равно оставались ниже прожиточного минимума. Об этом сообщило издание «Известия».

Сумма ежемесячного пособия может увеличиться с 5,5 тысячи рублей в среднем по России до 11-12 тысяч рублей. Это может стать существенным подспорьем для многодетных семей. Минтруд посчитал целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году.

По данным ведомства, выплаты положены более чем двум миллионам российских семей. Ежемесячное пособие на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в конкретно регионе.