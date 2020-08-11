Мощный тайфун ударил по побережью Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Усилившийся до тайфуна тропический шторм "Мекхала" во вторник, 11 августа, ударил по берегу китайской провинции Фуцзянь на востоке страны. Согласно информации с сайта системы мониторинга тропических циклонов Китая, скорость ветра на побережье достигла более 30 метров в секунду.

В настоящее время циклом движется на север со скорость в 35 километров в час. Китайская Центральная метеорологическая служба объявила оранжевый, предпоследний уровень опасности. Все суда обязали вернуться в порту, а экстренным службам указано находиться в готовности к возможным последствиям сильных ливней. Пока что не поступали данные о пострадавших в результате тайфуна местных жителей.

Несколько дней назад на территории Соединенных Штатов по меньшей мере один человек стал жертвой торнадо, вызванного сильнейшим ураганом Isaias в Северной Каролине. Это случилось, когда торнадо обрушился на стоянку передвижных в округе Берти.