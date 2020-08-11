Глава Apple Тим Кук стал еще одним долларовым миллиардером

В мире стало на одного долларового миллиардера больше. Отметку в один миллиард долларов преодолело состояние главы компании Apple Тима Кука превысило, после резкого роста стоимости акций IT корпорации.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные экспертов, составляющих «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), указывая на тот факт, за последнюю неделю цена акций компании Apple на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла почти на 5 процентов, и капитализация корпорации по состоянию на понедельник, 10 августа, превысила 1,9 триллиона долларов.

Однако издание не называет точную сумму, которой располагает Кук, предполагая, что состояние в реальности может оказаться меньше миллиарда, поскольку глава Apple мог совершать анонимные пожертвования.

Ранее, в четверг, 6 августа, Apple проинформировала о росте выручки, которая в третьем квартале финансового года составила 59,7 миллиардов долларов, а чистая прибыль - 11,3 миллиарда долларов. В то время как в прошлом году эти показатели были 53,8 и 10 миллиардов долларов, соответсвенно.