Российсские самолеты перехватили американский беспилотник над Чукотским морем

Российские самолеты перехватили американский беспилотник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Над Чукотским морем у границ России три истребителя МиГ-31 перехватили американский беспилотник Global Hawk. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

«Одиннадцатого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чукотского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа"» - говорится в сообщении.

Российский военные подлетев на безопасное расстояние «идентифицировали его, как беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США».

После того, как беспилотник развернулся от российских границ МиГ-31 вернулись на аэродром базирования.

Сообщается, что полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Пилоты отметили, что нарушения государственной границы РФ допущено не было, сообщает РИА Новости.

Напомним, что попытки отправить самолеты разведчики на территорию РФ предпринимались некоторыми странами за это лето много раз. Так, российские радиолокационные системы в начале июля засекли у российских границ самолет разведчик Норвегии Falcon 20 ВВС, а месяцем ранее российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил США. А чуть позже истребители России перехватили "Орион" военно-воздушных сил Норвегии над водами Баренцева моря.