Видео пересечения границы Белоруссии Светланой Тихановской опубликовано пограничниками Фото: REUTERS

Во вторник, 11 августа, литовское Министерство иностранных дел сообщило, что кандидат в президенты Белоруссии покинула свою страну, и находится на свободе в Литве, в полной безопасности. Позже политик подтвердила свой отъезд в специально записанном видеообращении, после чего Госпогранкомитет Белоруссии показал видео пересечения границы Тихановской.

Днем ранее политик сообщила, что не собирается покидать страну, и не видит причин для преследования, а в ее штабе призывали власти Белоруссии к диалогу и «мирной передачи власти». Во вторник, в записанном видео, рассказала о своем «очень тяжелом» решении покинуть республику, но уточнила, что уехала к своим детям, и приняла решения «абсолютно самостоятельно» без влияния родных, друзей или штаба.

В своем втором видеообращении Тихановская призвала поддерживающих ее белорусов не выходить больше на площади, не противостоять милиции и разойтись по домам, а также проявить благоразумие, и соблюдать закон.