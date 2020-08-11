Лавров: участники «Северного потока-2» намерены завершить проект в короткие сроки

Строительство «Северного потока-2» может быть завершено в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с германским коллегой Хайко Маасом заявил, что строительство газопровода "Северный поток — 2" может быть завершено в ближайшее время.

"Из экономического блока мы сделали акцент на завершении проекта строительства газопровода "Северный поток — 2". Разумеется, учитывали беспрецедентное санкционное давление со стороны Соединенных Штатов. Мы ценим позицию Берлина, принципиальную позицию в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы на основе тех оценок, которые сама Европа, сами европейские страны выносят, а не на основе оценок, которые делаются из-за океана", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ.

Такое заявление Лаврова последовало после того, как немецкая компания Uniper, которая является одним из европейских партнеров "Северного потока — 2", предположила, что санкции США могут задержать строительство или вовсе не допустить его завершения, сообщает РИА Новости.

«Участники компании "Северный поток — 2", включая российских, германских и других участников, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», - подчеркнул Лавров.

Напомним, что проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. США выступили против реализации проекта, после чего Швейцарская Allseas отказалась от партнерства с РФ. Владимир Путин заявил, что у России достаточно ресурсов, что самостоятельно завершить работы.