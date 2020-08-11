Российские журналисты Старков, Ласенко, Пегов и Зиздок покинули российское посольство в Минске

Протесты организует оппозиция Фото: REUTERS

Четыре российских журналиста покинули посольство России в сопровождении дипломата.

- Во взаимодействии посольства Российской Федерации и МВД Республики Беларусь при личном участии министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева четыре российских журналиста были переданы сотрудникам посольства и благополучно уехали домой, - сообщили РИА Новости в российском дипмиссии в Минске.

Сотрудники посольства боролись за скорейшее освобождение задержанных во время акции протестов в столице Белоруссии представителей СМИ из России. Сообщения об исчезновении журналистов опубликовали сотрудники редакции и члены семей журналистов.

Вскоре появилось видео подтверждение - фото, на котором видно, как люди в маске за руки тащат по земле военкора Семена Пегова. Жена видеоператора Владислава Зиздока обратилась с открытым письмом к белорусским властям с просьбой оказать содействие в скорейшем освобождении журналиста.

Сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста WarGonzo Семена Пегова освободили вечером 10 августа. Вскоре выпустили задержанного видеооператора Владислава Зиздока.