Спецкор КП: Светлана Тихановская протесты изначально не контролировала и не сможет убедить людей уйти с улиц

Акции протестов в Белоруссии Фото: Александр КОЦ

Обращение бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской не сильно изменило настроения людей - те, кто вчера выходил на акции протестов, вновь собираются на прежних местах 11 августа. Спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц, который находится в Минске и успел пообщаться с активистами, считает, что "Тихановская уже перестает быть неким субъектом новостной повестки":

- Новостная повестка уже переросла кандидата в президенты и живет независимо от нее, потому что она не тот человек, который способен повлиять на прекращение или продолжение протестов. Она их изначально не контролировала и, естественно, она не сможет убедить людей уйти с улиц,- считает Александр Коц.

Изначально говорили, что в толпе, что выходит на протест, в основном сторонники Тихановской. Но Коц считает, что за нее голосовали отчасти из протеста, а не потому что они верят именно в этого кандидата.

- За нее голосовали люди, которые в обычной жизни, наверное, не шибко разделяют убеждения друг друга, но это было такое коллективное решение,- считает Коц.