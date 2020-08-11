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Журналисты Семен Пегов и Владислав Зиздок вернулись после задержания в Минске в Россию

Их освобождением занимались сотрудники российского посольства
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Журналистам из России не дали аккредитацию, несмотря на своевременно поданные документы

Журналистам из России не дали аккредитацию, несмотря на своевременно поданные документы

Фото: Александр КОЦ

Журналисты проекта WarGonzo Семён Пегов и Владислав Зиздок вернулись в Россию. Днем 11 августа они вместе с другими ранее задержанными в Минске коллегами побывали в российском посольстве, сотрудники которого вели переговоры о местонахождении пропавших журналистов.

На связь, напомним, Пегов и Зиздок перестали выходить после того, как отправились освещать минские протесты. Дальше появились фото Пегова, которого за руки тащат люди в форме. Жена Владислава Зиздока обратилась к белорусским властям с просьбой помочь в освобождении мужа, который не был участником протестов, а в Минск приехал по работе.

- Хотим поблагодарить всех за поддержку. Мы в России,- подтвердил военкор Семён Пегов.

Местонахождение еще двоих российских журналистов, корреспондента "Медузы" Максима Солопова и фотокорреспондента РИА "Новости" Ильи Питалева установлено.