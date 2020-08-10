В Минске задержаны шесть российских журналистов

На фото - избиты военкор Семен Пегов. Фото: REUTERS

В ночь с 9 на 10 августа в Минске во время массовых протестов были избиты и попали в РУВД несколько российских журналистов. Все они прибыли в столицу Белоруссии, чтобы освещать ход выборов президента.

Сразу после закрытия избирательных участков и оглашения первых итогов голосования тысячи недовольных людей вышли на улицы белорусских городов.

Первых российских журналистов — корреспондентов телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова — задержали еще днем в Минске. Люди в штатском на глазах у всех положили их на асфальт, лицом вниз . После они были доставлены в отделение милиции. В настоящий момент известно, что их депортируют в Россию, запретив въезд в республику на 5 лет.

Во время протестов в Минске пострадало немало демонстрантов Фото: REUTERS

После вечером были задержаны и другие представители российских СМИ. В том числе и Семен Пегов — известный военкор, основатель популярного телеграмм канала WarGonzo, опытный журналист, освещавший и события на Евромайдане, и Арабскую весну.

Кадры того, как ОМОНовец в маске тащит за руки по асфальту Семена, облетели многие мировые СМИ. После стало известно, что Семен сильно пострадал — его избили до бессознательного состояния. И, по неофициальной информации, он может стать фигурантом уголовного дела об "участии в несанкционированных акциях", белорусские правоохранители говорят о том, что Пегов специально прибыл в страну для «дестабилизации обстановки».

Телефоны Пегова не отвечают, в сети он не появлялся. Где он никто не знает. Официально обратились к Лукашенко уже многие представители российских СМИ, в том числе и главный редактор RT Маргарита Симонян. «В своей стране вы вольны наводить порядок, как вам угодно. Более того, этой ночью множество моих друзей и знакомых болело за вас. Но! Задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права. НЕМЕДЛЕННО отпустите Семена Пегова! Мы ждем», написала она у себя в соцсети.

Во время протестных акций были задержаны и журналисты. Фото: REUTERS

Как известно от представителей редакций, сильно пострадал и журналист «Медузы» Максим Солопов. О том, что его побили и в автозаке везут в милицию сообщили его коллеги из Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, которые тоже задержаны. Они связались с редакцией из автозака, успев сообщить только это, после связь с ними прервалась.

А журналист издания Sputnik Беларусь Евгений Олейник, провел в отделении несколько часов, но уже освобожден до суда. Выйдя на свободу, он рассказал, что его задержание было очень жестким и вовсе не на акции протеста:

- Меня задержали где-то в 6 утра, а митинг закончился где-то в полчетвертого утра, то есть меня задержали через 2,5 часа после окончания митинга в другой точке города, - цитируют Олейника РИА-новости. - Когда я говорил, что я журналист Sputnik Беларусь, то просто получал мобильником по голове, либо по затылку... Такого отношения не встречал. Перед выходом мы должны были подписать протокол по участию в несанкционнированном митинге, о том, что полностью согласны с этим и ждать суда. Я попросил, чтобы меня ознакомили с материалами дела, мне отказали.

Есть и другие задержанные российские журналисты. Пока всего известно о 6, но список может пополниться, некоторые редакции не могут выйти на связь со своими сотрудниками до сих пор. Возможно, из-за проблем с интернетом — во всей Белоруссии до сих пор проблемы со связью.

Один человек попал под колеса автозака. Фото: REUTERS

Итак, точно известно о задержании:

Семёна Пегова (WarGonzo)

Максима Солопова («Медуза»)

Антона Старкова и Дмитрия Ласенко (Daily Storm)

Евгения Олейника (Sputnik Беларусь)

Стрингеров Ruptly

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