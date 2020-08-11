Пропавшие во время акции протестов в Минске российские журналисты Соколов и Питалев найдены

Протесты в Минске начались 9 августа Фото: Александр КОЦ

Установлено местонахождения двух российских журналистов, которые отправились освещать выборы в Белоруссии.

Корреспондент "Медузы" Максим Солопов и фотокорреспондент РИА "Новости" Илья Питалев перестали выходить на связь. Их телефоны оказались отключены. С Солоповым не могли связаться почти двое суток. В редакциях предположили, что представителей СМИ задержали.

- Я сейчас связывался с руководством МИДа России и получил информацию, что местонахождение обоих журналистов - Солопова и Питалева - установлено, и посольство ведёт активную работу по их возвращению,- заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Еще четверых российских журналистов Старкова, Ласенко, Пегова и Зиздока освободили и отправили на Родину.

В МИД России вызвало вопросы, как минские силовики обращаются с иностранными корреспондентами - есть фото и видео, на которых видно, как журналистов тащат по земле или скручивают на асфальте люди в масках.