Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден

Журналистов задерживают и лишают связи Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске освободили задержанного журналиста "Медузы" Максима Солопова. Он отправился в Белоруссию освещать выборы президента, но 10 августа перестал выходить на связь. В редакции в течение 43 часов пытались узнать, где он находится. Белорусские власти на запросы не отвечали.

11 августа появилось видео избиения Солопова силовиками.

В этот же день пришла информация, что российский журналист находится в изоляторе при МВД в Минске. Вечером того же дня его передали российскому послу. Вскоре он отправится в Россию.

- При задержании Солопов был избит, у него легкая черепно-мозговая травма. За медицинской помощью он обратится, когда уже будет в Москве,- сообщили в издании "Медуза".

На третий день протестов силовики напали на журналистов у станции метро Пушкинская. Спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц сообщил, что некоторых корреспондентов избили, журналистам предложили отдать флешки с фотографиями, несогласным пообещали задержание.