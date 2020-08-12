"Позор!": Появилось видео, как силовики в Минске бьют упавшего ногами и дубинками

Появилось видео, как силовики в Минске бьют упавшего ногами и дубинками. Фото: кадр из видео

В сети появилось видео жестокого избиения силовиками упавшего на землю человека. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ОМОН в белорусской столице бьют человека ногами и дубинкам. Местные средства массовой информации сообщают, что видео снято на проспекте Дзержинского.

Поступок силовиков не остался незамеченным: люди из ближайших зданий пытались криком отогнать разбушевавшихся правоохранителей и упавшего. На видео видно, что из окон они кричат: «Позор!».

Как сообщал сайт kp.ru, в третий день протестов в столице республики после оглашения результатов президентских выборов силовики совершили несколько нападений на протестующих и журналистов. У представителей прессы правоохранители отнимали бейджики и разбивали камеры, заставляли журналистов отдать сделанные фотографии и флешки с отснятыми видеозаписями.