Ребенок пострадал в аварии с военным джипом в белорусском Гродно

В белорусском городе Гродно военный джип протаранил легковой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала маленькая девочка. Об этом сообщает издание «Наша нива».

Журналисты поговорили с человеком, который отвез женщину с пострадавшим ребенком в медицинское учреждение. Он заявил, что девочка получила серьезную травмы и буквально истекала кровью.

Врачи больницы сообщили, что ребенку потребуется провести операцию. Более того: мужчину, который был в машине с пострадавшими, (предположительно отца ребенка) задержали.

- Они говорили, что не сигналили, просто ехали. Силовики сказали им, что они сами виноваты, - рассказал очевидец.

Официальной информации о пострадавших и задержанных, а также о причинах случившегося пока что нет.