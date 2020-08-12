В России резко выросла стоимость авиационного керосина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта совместно с Федеральной антимонопольной службой и Минэнерго обратилась в Минтранс России с жалобой на резкий рост цен на авиационный керосин. Специалисты авиационной отрасли попросили проверить обоснованность такого завышения стоимости топлива на предстоящий период август-сентябрь 2020 года. Текст соответствующего письма размещен 11 августа на сайте ассоциации.

По представленным ассоциацией данным, цена на топливо по итогам проведенных тендеров увеличилась по сравнению с началом текущего лета в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге более чем на 62%, в Домодедово - на 33,4 процента, в Жуковском - на 36 процентов, в аэропорту Санкт-Петербурга - на 18%.

Специалисты ассоциации отметили, что растущие цены на авиационный керосин нивелирует все ранее принятые властями государства и авиакомпаниями меры по преодолению кризисной ситуации, возникшей из-за пандемии. Рост цен на топливо, по их мнению, приведет к росту цена на авиабилеты.