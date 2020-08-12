Подразделения силовых структур покинули Минск Фото: REUTERS

Ночью 12 августа протесты в Минске постепенно утихли. ОМОНовцы, внутренние войска и иные подразделения силовых структур Белоруссии покинули улицы столицы государства. Как сообщает издание ТАСС, с улиц Минска сняли оцепление, движение транспортных средств по основным дорогам города восстановлено.

Силовые структуры были введены с вечера минувшего дня для взятия под контроль центра Минска. Правоохранители, действия весьма жестким образом, пытались не допустить повторения массовых протестов несогласных с результатами воскресных президентских выборов.

Под силовые действия вчера и сегодня попали не только протестующие, но и обычные граждане, которые просто оказались не в то время, не в том месте. Силовики обыскивали дворы и подъезды домов, останавливали проезжающие мимо машины и осматривали припаркованные. Спецкоры «Комсомольской правды» проехали по ночному Минску и показали, как выглядели основные точки напряжения в городе. На кадрах видно колонны ОМОН и «скорых» и разбросанные по обочине булыжники – следы столкновений.