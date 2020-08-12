В Минздраве сообщили, когда выпустят первую партию вакцины от коронавируса

В гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первые партии вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он также отметил, что первые партии вакцины от коронавируса будут направлены медикам, и напомнил: вакцинация от COVID-19 в России пройдёт добровольно.

Глава центра Гамалеи, в котором разработали препарат, сообщил, что все участники третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса будут застрахованы и получат вознаграждение.

Напомним, вчера, 11 августа, президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Президент также отметил, что одна из его дочерей сделала прививку от COVID-19.

Министр здравоохранения России Михаила Мурашко отметил, что испытания вакцины показали её высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года.