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Эксперт назвал сферы, которые могут остаться на удаленке и после пандемии

Александр Сафонов прогнозирует популяризацию дистанционного формата
Юлия ЩербаковаЮлияЩербакова
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Эксперт назвал сферы, которые навсегда могут остаться на удаленке

Эксперт назвал сферы, которые навсегда могут остаться на удаленке

Фото: Shutterstock

В России часть работодателей не торопится возвращать сотрудников к офисной жизни из-за угрозы второй волны коронавируса. Многие организации до сих пор трудятся в дистанционном формате. Об этом рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Есть опасения второй волны пандемии осенью, а, значит, некоторые работодатели предпочтут не рисковать. И там, где это возможно, по-прежнему сохранится режим дистанционной формы организации труда», - цитирует Сафонова «Российская газета».

При этом эксперт отметил, что исследования показывают намерение работодателей оставить сотрудников на удаленке навсегда. Это будет возможно не во всех сферах, но в некоторых. К примеру, работать постоянно из дома смогут бухгалтеры, аналитики, колл-центры небольших компаний и т.п. Остальные же, скорее всего, будут совмещать офисно-удаленный режим, считает Сафонов.

«Меньше станет очных совещаний, что многих работников обрадует - экономия времени будет налицо, да и такой формат не позволяет воду в ступе толочь. Поэтому постепенно все то, что не требует непосредственного контакта, останется на удаленке», - отмечает эксперт.

Добавим, ранее аналитики отметили, что с переходом населения на удаленный формат работы, продолжительность рабочего дня у многих сотрудников увеличилась. В среднем люди стали работать больше, почти на час, передает сайт argumenti.ru.