3000 лет под землей: древние артефакты найдены в Шотландии

Древние артефакты были найдены в Шотландии Фото: Twitter @archaeologyEAA

Древние артефакты времен Бронзового века нашел в Шотландии археолог-любитель. Маруиш Степьен обнаружил в поле с помощью металлоискателя конскую амуницию, а также меч, которому около трех тысяч лет.

«Я с самого начала чувствовал, что это должно быть что-то особенное. Я понимал, что прямо сейчас открыл для себя большую часть истории Шотландии. Я был на седьмом небе от счастья", — прокомментировал мужчина.

Степьен занимался раскопками в начале лета вместе с друзьями. Его металлоискатель подал сильный сигнал на предметы, находящиеся на глубине полуметра. Он сразу сообщил об этом специалистам из организации Treasure Trove.

Археологи из Национального музея Шотландии провели на месте находки почти месяц. Степьен и его друзья также разбили лагерь, желая участвовать в поисках артефактов.

«Я так рад, что земля открыла мне то, что скрывалось под ней более трех тысяч лет», — сказал кладоискатель.

В итоге учеными были обнаружены меч в ножнах, украшенный ремнями и пряжками, колпаки с колес древних карет, а также остатки декоративной «подвески-погремушки», которая прикреплялась к конской сбруе — первой из найденных в Шотландии, сказано на странице Европейской ассоциации археологов.

«Это находка общенационального значения, так как в Шотландии было раскопано мало кладов времен Бронзового века», - сказал глава подразделения Treasure Trove Эмили Фриман.