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МИД Литвы сообщил, что Тихановская готовит новое обращение

Линас Линкявичюс отметил её "хорошее расположение духа"
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Тихановской

Глава МИД Литвы анонсировал новое заявление Тихановской

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что кандидат на пост президента Беларуси на прошедших 9 августа выборах Светлана Тихановская хорошо себя чувствует и готовится к новому публичному обращению.

- Разговаривал со Светланой Тихановской. Она в хорошем расположении духа. Она выступит в ближайшее время, - написал Линкявичюс в своём Twitter.

Глава МИД Литвы также отметил в эфире радиостанции LRT, что Светлана Тихановская сообщит о своих дальнейших планах, когда будет готова.

- Сколько времени ей потребуется, сказать не могу. Торопить мы не хотим, - заявил Линкявичюс.

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Центральная избирательная комиссия республики заявила о победе Александра Лукашенко с результатом 80,08%. 11 августа Тихановская и глава ее избирательного штаба Мария Мороз покинули Беларусь и улетели в Литву. Им выдали визу на год.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности предоставить убежище Тихановской и членам её семьи.