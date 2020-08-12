"Перестаньте нас бить!": В Минске 200 женщин в белом выступили против разгона мирных демонстрантов

Женщины протестуют против насилия к демонстрантам Фото: скриншот с видео

В Минске около двухсот женщин в белой одежде выстроили живую цепь около Комаровского рынка в знак протеста против жестокого разгона мирных демонстрантов со стороны силовиков.

Женщины держали в руках цветы и требовали: "Перестаньте нас бить!", сообщило NEXTA.

Милиция просила женщин разойтись, но они после акции около рынка прошли шествием по главному проспекту города.

Протесты в Беларуси начались после того, как ЦИК объявил о победе Лукашенко на выборах президента. Сайт KP.ru сообщал, что ОМОН преследовал демонстрантов в том числе во дворах домов, местные жители прятали их в своих квартирах.

Только по официальным данным МВД задержано за сутки более тысячи человек.

Также сайт KP.ru сообщал, что ОМОН избивал даже тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели протестующего, у которого в руках взорвалась граната. Пришедших отправляли в автозаки, а снимавших это журналистов избивали и грабили.