В Беларуси все оппозиционные кандидаты обжаловали результаты выборов

Еще два кандидата в президенты Беларуси обжаловали итоги выборов Фото: REUTERS

Два оппозиционных кандидата на пост президента Беларуси обжаловали результаты выборов в Центральной избирательной комиссии. Первой это сделала 10 августа, на следующий день после голосования, Светлана Тихановская.

Жалобы в ЦИК Беларуси подали Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая, сообщает РИА Новости.

Дмитриев требует пересчёта голосов и считает, что должен быть второй тур с Александром Лукашенко и Светланой Тихановской.

- Второй тур уже начался. Его организовала сама власть той ложью, что мы в очередной раз услышали с экранов телевизора. Второй тур не пройдет по избирательному кодексу 23 августа, но я уверен, он будет, - заявил Андрей Дмитриев.

Анна Канопацкая потребовала от ЦИКа признать результаты голосования недейтсвительными.

Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской - 9,9%.