Украина направила Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян Фото: REUTERS

Офис генпрокурора Украины направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян.

«Офис генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 правоохранительными органами Беларуси», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Напомним, 33 россиян задержали 29 июля в санатории в пригороде Минска. Власти Беларуси обвинили их в подготовке дестабилизации в стране, а также заявили, что задержанные - бойцы частной военной компании «Вагнер». Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев уверен, что ситуация с задержание – это «заказная афера», организованная из-за рубежа с целью испортить отношения между Москвой и Минском.

Киев заявил, что российские граждане также могли быть причастны к преступлениям, совершённым на территории их страны. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Беларуси Александр Лукашенко обсудили вопрос возможной экстрадиции, но белорусский лидер заявил, что не рассматривает выдачу задержанных в Минске россиян, пока не будет доказана их вина.