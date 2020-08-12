Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса Фото: REUTERS

Литва, Латвия и Польша подготовили план вывода Белоруссии из кризиса. Такое заявление сделал литовский президент Гитанас Науседа.

"Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", - сообщил литовский лидер.

Гитанас Науседа предлагает Минску создать специальный Национальный совет для диалога власти и общества. Кроме того, Литва призывает президента Белоруссии Александра Лукашенко провести новые выборы.

Напомним, протесты в Беларуси начались после того, как Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко в прошедших 9 августа президентских выборах. В ночь с 11 на 12 августа милиция Беларуси задержала более тысячи человек, участвовавших в протестных акциях. Силовики избивали и тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели протестующего, у которого в руках взорвалась граната. Пришедших отправляли в автозаки, а снимавших это журналистов избивали и грабили