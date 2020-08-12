МИД Литвы: власти Белоруссии вынудили Тихановскую покинуть страну Фото: REUTERS

Власти Белоруссии вынудили Светлану Тихановскую покинуть республику, поскольку поставили ее перед неудобным выбором. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Литвы.

«Власти Белоруссии поставили Тихановскую перед выбором: или покинуть страну, или "другие, не очень удобные варианты», - заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, уточнив, что отъезд политика в Литву не обсуждался на высоком уровне между Вильнюсом и Минском.

Напомним, 11 августа, глава литовского МИД сообщил, что кандидат в президенты Белоруссии покинула свою страну, и находится в Литве, в полной безопасности. Позже политик подтвердила свой отъезд в специально записанном видеообращении.

Днем ранее Тихановская заявляла, что не собирается покидать страну, и не видит причин для преследования, а в ее штабе призывали власти Белоруссии к диалогу и «мирной передачи власти». В записанном 11 августа видео, рассказала о своем «очень тяжелом» решении уехать из республики, но уточнила, что отправилась к своим детям, и приняла решения «абсолютно самостоятельно» без влияния родных, друзей или штаба. Тем не менее в штабе уверены, что ее вынудили уехать

В своем втором видеообращении Тихановская призвала поддерживающих ее белорусов не выходить больше на площади, не противостоять милиции и разойтись по домам, а также проявить благоразумие, и соблюдать закон.