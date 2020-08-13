Эксперт объяснил причины зарубежной критики российской вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Россия резко вырвалась вперед в мировой гонке за вакциной от коронавируса: на днях первый отечественный препарат зарегистрировало министерство здравоохранения. Регистрация вакцины от российских разработчиков вызвала сильный ажиотаж за рубежом. Почему некоторые страны раскритиковали препарат, якобы засомневавшись в его эффективности, объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

Он отметил, что это вопрос конкуренции, имиджа и, конечно же, политики.

- Это вопрос, в том числе, с точки зрения раздела политических сфер влияния в мире. Но тот факт, что подобный препарат появился, что он уже в ближайшее время будет доступен, это огромный плюс, потому что коронавирус это не только медицинская, но и экономическая проблема, - сообщил Николай Беспалов.

Эксперт также отметил, что у российской вакцины существует огромный экспортный потенциал, однако в первую очередь обеспечивать препаратом будут отечественные системы здравоохранения и рынок.

- Здесь надо понимать, что пока еще предстоит масштабировать производство. Это огромная работа, не один месяц для этого потребуется. Прежде всего будут обеспечиваться потребности России, а потом уже можно будет говорить про развитие на экспортном направлении. Так у РФ есть круг партнеров, прежде всего, конечно, это страны ЕАЭС, во вторую – СНГ, - рассказал он.

Как ранее писал сайт kp.ru, на критику других стран ответил иммунолог Владимир Болибок. Он объяснил, что эффективность препарата можно будет точно оценить только после массового внедрения. Тогда станет понятно, вызывает ли препарат иммунитет, и как долго он сохраняется.