Англичанка умерла, смешав два моющих средства во время уборки Фото: Алексей БУЛАТОВ

34-летняя Селия Сеймур из Великобритании умерли во время уборки своей квартиры, смешав два моющих средства. Издание My London сообщает, что у женщины случился смертельный приступ астмы.

Знакомый Сеймур рассказал, что британка позвонила ему и сказала, что собирается помыть ванную комнату. Примерно через пять минут мужчина приехал к ней домой, где почувствовал сильный химический запах. Женщина уже чувствовала значительные проблемы с дыханием. Они вышли на улицу, где британка потеряла сознание.

Медики приехавшей на место происшествия «скорой» реанимировали ее и отвезли в больницу. Там Сеймур ввели в искусственную кому, из нее женщина так и не вышла: на четвертый день она умерла.

Экстренные службы подтвердили, что в комнате, в которой убиралась англичанка, был газ, образовавшийся после смешивания хлорсодержащего отбеливателя с другим чистящим средством.