Пьяная голая туристка осквернила буддийский храм в Таиланде Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Туристы в чужих странах зачастую ведут себя неподобающим образом, но 28-летняя путешественница из Бангладеш Фарах Хак побила все рекорды. Девушка разделась и забралась на перила буддийского храма в городе Чиангмай в Таиланде, сообщает издание The Sun.

Прохожие, возмущенные поведением туристки, сняли ее на видео. На кадрах видно, что пьяная голая девушка сидит на перилах храма, пьет пиво из банки и грубо выражается в сторону очевидцев этого безобразия.

Местные жители попытались одет матерящуюся даму в саронг, однако она сопротивлялась, и очевидцам пришлось вызвать правоохранителей. Сотрудники полиции Таиланда задержали нарушительницу и отвезли ее в медицинское учреждение.

Сама Фарах Хак заявила им чуть позже, что приехала в страну по туристической визу, но не смогла вернуться на родину и устроилась в Таиланде учителем английского. Когда девушка протрезвеет до конца, врачи проверят ее психическое состояние.

После инцидента местные буддисты решили провести уборку в храме и вымыть места, которых касалась туристка.