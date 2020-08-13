США не определились с реакцией на протесты в Белоруссии

США еще не определились, как реагировать на протесты в Белоруссии
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Соединенные Штаты пока что еще не определились, как им следует реагировать на протестные акции и беспорядки в Белоруссии. Об этом заявил американский государственный секретарь Майк Помпео.
- Мы еще не поняли, какой подходящий ответ следует дать на беспорядке в Белоруссии, но могу сказать точно, что Штаты и дальше будут работать с партнерами из Европы, нашими друзьями, которые ценят свободу и обеспокоены происходящим, - отметил политик в интервью, текст которого распространил госдепартамент.
Помпео подчеркнул, что США хотят «хорошего результата» для народа республики и будут действовать, исходя их этого.
Он также допустил введение санкций и приостановку поставок нефти Белоруссии в связи с последними событиями в этой стране.
Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.