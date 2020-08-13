В Белоруссии спецназовцы выбросили форму в мусор в знак протеста Фото: REUTERS

Несколько жителей Белоруссии, который утверждают, что раньше служили в силовых структурах республики, записали видеообращения, не которых выбрасывают свою форму в мусорку. Кадры они опубликовали на своих страницах в социальной сети Instagram.

Так, один из пользователей сети разместил видео, на котором его брат говорит, что больше не способен гордиться своей бывшей службой на стране и хранить форму с надписью «спецназ», после чего выбрасывает ее в бак.

Другой участник флешмоба выбросил в мусор головной убор силовых структур Белоруссии, заявив, что «белорусского братства спецназа в стране больше нет».

Напомним, что сегодня подошел к концу четвертый день массовый протестных акций в республике после оглашения предварительных итогов президентских выборов, судя по котором Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов избирателей, а Светлану Тихановскую поддержали 10,09 процента.

Один из участников акции в эфира радио «КП» назвал этот день самым спокойным с начала демонстраций. Недовольные результатами голосования протестующие вышли на мирную акцию, однако в некоторых частях города произошли жесткие столкновения с правоохранителями.