Мишустин прилетел на Дальний Восток

Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом на Дальний Восток. Рабочая поездка продлится шесть дней. За свой длительный визит, который начался с Чукотки, Михаил Мишустин планирует посетить Камчатку, а затем Амурскую и Магаданскую области.

Вместе с председателем правительства в ДФО прибыла делегация из более чем 60 человек, в том числе вице-премьеры, главы министерств и их заместители, руководители крупнейших российских компаний, госкорпораций и институтов.

На Камчатке глава кабмина проведёт совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока, а в Анадыре посетит несколько социальных и производственных объектов и встретится с главой региона Романом Компиным, сообщает ТАСС.

В Магадане Михаил Мишустин встретится с главой региона Сергеем Носовым и посетит осмотрит социальные и инфраструктурные объекты.

В Амурской области глава правительства хочет встретиться с гражданами, чтобы обсудить программы "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", а также принять участие в открытии строительства нового предприятия.