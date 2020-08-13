ЦИК Беларуси опубликовал предварительные итоги выборов в Минске

ЦИК опубликовал предварительные данные по итогам выборов в Минске Фото: REUTERS

Центральная избирательная комиссия Беларуси опубликовала предварительные данные по итогам выборов в Минске: за Александра Лукашенко отдали голоса 64,49% избирателей, а за Светлану Тихановскую - 14,92%.

Сайт KP.ru также опубликовал данные ЦИК по всем областям республики.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы на пост президента. По данным ЦИК, победу с 80% голосов на них одержал первый и единственный с 1994 года президент Беларуси Александр Лукашенко.

Вечером того же дня протесты начались во многих городах республики.

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин рассказывал о протестах в Минске с места событий.

12 августа Александр Лукашенко собрал совещание по вопросу протестов в Беларуси. Главными задачами он назвал обеспечение безопасности граждан и защиту конституционного строя.