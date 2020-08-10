Ночь после выборов изменила Белоруссию. Лукашенко придется тяжело

Протестующих "встретили" силовики. Фото: @tutby_official

Белорусская ночь после дня голосования была удивительна вовсе не шумосветовыми гранатами, слезоточивым газом или арестованными и раненными.

Проспект Машерова. Фото: Белсат

Десять лет назад, в 2010-м, помню, я такой же перепуганной антилопой убегал от белорусского ОМОНа, перетаскивая через ограду детского садика паренька с рассеченным пластиковой пулей лбом. На многих президентских выборах, где неизменно побеждал Лукашенко, властвовал Его Величество Автозак. При виде которого белорусы почти всегда обращались в бегство. И сегодня ночью, когда сотня автобусов с ОМОНом в Минске высыпала свое лютое содержимое, вокруг так же все бежало.

Но. Удивило другое. После 12 ночи, когда протестующих разметало по городу, а я пытался как-то покинуть центр Минска, то и дело натыкаясь на заслоны, я увидел неожиданное.

Белорусы, сбившись в отряды по 50-70 человек, мигрировали по городу и вновь аплодировали победе Лукашенко. От чего взрывы гранат уже грохотали по всему Минску. Омоновцы словно в лесу вычисляя партизан, гонялись за ними, ускользающими. И люди кричали друг-другу: «Стоим, не бежим!» А потом, стреляя криками «Живи, Беларусь!» по милиции, исчезали в подворотнях.

Силовики применяли силу, в ход шли дубинки, светошумовые гранаты. Фото: @tutby_official

Думаю, отличие 2010-го и 2020-го в том, что раньше люди знали — за кого на самом деле голосует большинство — за Лукашенко.

Теперь они так же твердо убеждены в обратном. Это так очевидно, что с этим ничего нельзя поделать. Километровые очереди на участках, в которых стояли ну, конечно же, не те, кто страстно желал проголосовать за власть. В очередях стояли всебелорусские надежды на перемены. На избавление от нищенских зарплат, и вообще — на все неизведанное, но новое. А им, словно с издевкой бросают кость — 6%.

Людям нанесено оскорбление, после которого нельзя просто сказать «Да ладно, без обид, забыли, давайте работать».

Нет.

У людей теперь изменился взгляд на вещи.

Молодежь, кричащая на улицах «Уходи!», теперь не политические психи, не наймиты Запада или Востока, это...

В протестах есть и пострадавшие. Фото: ЕРА/ТАСС

Это станет модным. Как только в Белоруссии снова включат Интернет с его армадой Телеграм-каналов, уличные бойцы станут героями. И большинство, уже другое, ему незнакомое и враждебное, в чье существование Лукашенко упрямо не хочет верить, уйдет в «партизаны». Да, по-белорусски в расчетливые, не лезущие на рожон. Но не лояльные к президенту и ищущие любую возможность продемонстрировать: «Мы не 6 процентов!».

Большая часть протестующих - молодежь. Фото: Белсат

Не знаю — что будет дальше, когда и от чего обида на власть стихнет или наоборот взорвется. Президенту Белоруссии, сидящему на своих «80%», как на штыках, теперь придется очень тяжело. Ему надо как-то объяснить народу то, что произошло 9 августа. И услышат ли теперь его вообще — очень большой вопрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОМОН — журналисту «КП»: Через два часа с зачисткой Минска будет закончено! Тебе 30 секунд, чтоб исчез

Протестная молодежь в столице Белоруссии рассеяна, но не спешит уходить с улиц (подробнее)

Разгон протестов в Минске: шумовые гранаты и задержания

Демонстранты в столице Белоруссии переходят к столкновениям с милицией. С места передает спецкор "КП" Владимир Ворсобин (подробнее) В ТЕМУ

Белорусские выборы как сеанс терапии для «болотных»

Сергей Мардан - об акциях протеста в Минске (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: