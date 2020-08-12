Лукашенко собрал совещание по протестам

Лукашенко собрал совещание по вопросу протестов в Беларуси Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Лукашенко собрал совещание по вопросу протестов в Беларуси. Главными задачами он назвал обеспечение безопасности граждан и защиту конституционного строя.

- Понятно из ситуации, что найважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего - обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления, - заявил Лукашенко.