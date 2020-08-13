Работники Белорусской филармонии вышли на забастовку и спели стихотворение «Магутны Божа»

Работники Белорусской филармонии вышли на забастовку Фото: Кадр видео

Пятый день в Белоруссии не стихают массовые протесты. Некоторые предприятия объявляют забастовку. 13 августа на протест вышли работники Белгосфилармонии.

Весь коллектив выстроился на ступеньках здания, сотрудники в белых одеждах поют «Магутны Божа». Это духовный гимн белорусов, его даже когда-то предлагали сделать государственным. В руках у артистов таблички с буквами, написано - "у меня украли голос". Видео протеста выкладывают пользователи социальных сетей.

Ранее работники "БелАЗа" вышли к заводоуправлению и потребовали объявить общенациональную забастовку. Правда, потом руководство завода объявило, что это никакая не забастовка, а обычная встреча с сотрудниками завода. Работники собрались, чтобы обсудить происходящие в Беларуси события.

- Производство продолжает работать, ничего не останавливалось, - заявили представители завода.

Напомним, после президентских выборов Белоруссию охватила волна протестов. Люди с белыми цветами в руках или в белой одежде выстраиваются в живые цепи во всех городах страны.