В Беларуси назвали "спланированной провокацией" протест силовиков, выбрасывающих форму

Силовики стали увольняться из органов и публиковать обращения, в которых выбрасывают военную форму Фото: REUTERS

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь заявил, что сообщения о публичной отставке силовиков - спланированная провокация.

В социальных сетях сотрудники милиции и спецназа стали публиковать ролики, на которых они объясняют своё увольнение из органов протестом против жестокости их уже бывших коллег во время разгона демонстраций. На видео сотрудники силовых структур также заявляют, что не хотят хранить свою военную форму и выбрасывают её в мусорные баки, сообщал накануне сайт KP.ru.

Протесты в Беларуси из-за результатов прошедших 9 августа выборов были встречены жёстким подавлением со стороны милиции, ОМОНа и спецназа. За предыдущие сутки МВД сообщило о задержании более тысячи демонстрантов, а за последние - о 750.

Сайт KP.ru сообщал, что журналиста и водителя белорусской "Комсомольской правды" избили и задержали в Минске.