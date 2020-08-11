Освобожденный из СИЗО Минска журналист Семен Пегов рассказал о других иностранных задержанных

Семен Пегов Фото: Кадр видео

Российский военкор Семен Пегов, которого 11 августа удалось освободить из минского изолятора сотрудникам российского посольства, рассказал, что камеры переполнены. Силовики задерживают по понятному только им принципу, туда попадают не только активисты, но и работники СМИ и случайные люди.

- Списков задержанных, как таковых нет. Людей очень много. Поэтому очень сложно найти человека, если он был задержан,- сообщил журналист, автор проекта WarGonzo. - Сейчас обзванивали посольства других стран, потому что с нами в камере находились ребята из Италии, Швейцарии, Киргизии, Туркменистана. Многие из них абсолютно случайно попали в автозаки. Они требуют определенной поддержки.

Сотрудники российского посольства сейчас пытаются вызволить из белорусских СИЗО других российских журналистов. Пегов от лица журналистов выразил благодарность посольству РФ в Минске.

В центре Минска у станции метро Пушкинская, как сообщил спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц, силовики избили журналистов и отобрали флешки с отснятым материалом.