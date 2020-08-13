Российские спасатели завершили работу в Бейруте

Российские спасатели завершили работы в порту Бейрута Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители МЧС РФ и руководство гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями Ливана (ГО и ЧС) акт о завершении работ российских спасателей и медиков в Бейруте.

«Совместно с руководством ГО и ЧС Ливана составлен и подписан акт о завершении работ российской группировкой в зоне ЧС», - сказали в штабе.

Ранее сообщалось, что МЧС России планирует работать в Бейруте до субботы, сообщает ТАСС.

Напомним, 4 августа в столице Ливана произошел мощный взрыв, который повлек за собой массовые разрушения и жертвы. Причиной трагедии стали 2700 тонны конфискованной аммиачной селитры, которые уже шесть лет хранились в порту Бейрута. 171 человек погиб, более четырех тысяч получили ранения, 300 тысяч остались без крова. Россия направила 5 самолетов с гуманитарной помощью в ливанскую столицу.

Российские спасатели помогали разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим. После взрыва, жители решили, что жадность властей, которые должны были перевести вещество в безопасное место, привела к смертельной трагедии и вышли на демонстрации. Мирные протесты превратились в массовые беспорядки. Полиция перестала справляться с демонстрантами и была подключена армия. Правительство Бейрута решило уйти в отставку.