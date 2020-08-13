В Белоруссии с начала протестов задержали 68 журналистов Фото: REUTERS

В Белоруссии с начала протестов на фоне президентских выборов, были задержаны 68 репортеров, на данный момент под стражей остаются 23 корреспондента. Такие данные приводит Белорусская ассоциация журналистов.

Как сообщает ассоциация за период с 9 по 13 августа зафиксировано 29 фактов насилия в отношении журналистов.

Напомним, на третий день протестов, 12 августа, издание Sputnik Беларусь сообщило о неоднократных случаях жестокости белорусских правоохранителей по отношению к журналистам. Силовики без опознавательных знаков разбивали камеры, забирали карты памяти, срывали бейджи у работников СМИ.

Позже министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев сообщил, что дал своим работникам установку «не трогать» журналистов, за исключением случаев, когда те становятся между нарушителями и правоохранителями. При этом в МВД заявляют, что в большинстве случаев задержанных журналистов отпускают без составления административного протокола.