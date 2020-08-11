Третий день белорусского протеста: ОМОН жестко задерживает журналистов, вскрывает подъезды

Участник протестов в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

МИНСК

С 18 вечера силовики начали оккупировать Пушкинскую площадь, место, где вчера были самые массовые протесты и стычки.

Особое внимание сегодня к журналистам. Как сообщает Sputnik, к семи фотографам, находящимся около Пушкинской площади, подбежали люди в черной форме. Фотографу Associated Press Сергея Грица разбили камеру. У других отобрали карты памяти. Сорвали бейджи. У видеооператор TUT.BY Всеволода Зарубина разбили экран камеры, забрали флешку.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В других городах с представителями прессы примерно такое же обращение (об этом ниже).

Тем временем основной протест сегодня переместился дальше от центра, в район Серебрянки. Тут собралось несколько сотен человек, как пишет Tut.by. Автомобили перекрыли проезд на проспект Рокоссовского.

Задерживают точечно. Многие магазины в этом районе заблаговременно закрылись. Слышны взрывы, похожие на разорвавшейся петарды. Запускаются фейерверки. Митингующие прячутся в подъездах, коды домофонов скидываются в чатах и на телеграмм канале Nexto. Но полиция тоже читает telegram , подъезды взламываются и силовики врываются внутрь зданий.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще днем СК Белоруссии заявил, что машины, перекрывающие движение, будут конфисковывать. Многих водителей вытаскивают из машин и тащат в автозаки, бьют стекла.

Много протестующих собралось и около ТЦ “Рига”. Подъехали автозаке полицейские автобусы, но люди скандируют: “Нас намного больше”.

Протесты проходят и точечном разных концах города. Везде присутствуют и сотрудники ОМОН, которые регулярно кого-то винтят и увозят.

В районе Каменной горки (район улицы Притыцкого) тоже стычки с ОМОНом. Выстроены баррикады из подручных средств, сообщает «Нашей нивы». Люди разбирают плитку и швыряют камни в силовиков.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одно место протеста сегодня - район Уречье. Там меньше всего силовиков пока.

ЖОДИН

На Центральной улице собралось несколько сотен людей. Поддержку вышли ксендзы (служители католической церкви). Милиция настоятельно просили их уйти, но те не послушались.

ГРОДНО

В Гродно идут задержания на улице Советских пограничников. Корреспондента и фотографа TUT.BY окружил ОМОН и заставил удалить несколько снимков: «Не снимать сотрудников! У вас будут проблемы!».

Жестко задержали журналиста hrodna.life Руслана Кулевича с женой Татьяной, сообщает портал. Руслана избили.

БРЕСТ

В Бресте на Советской площади задержания. Силовики заранее пряталась в центре и во дворах. Толпа омоновцев набросилась корреспондента TUT.BY Станислава Коршунова, его жестко задержали и увезли. Связи со Станиславом у редакции нет. Ранее в городе произошли жестокие столкновения протестующих с омоном.

МОЗЫРЬ

В Мозыре на центральной площади много машин. Все сигналят. Слышны аплодисменты, на бульваре никогда так шумно не было, сообщает «Tut.by. Приехали сотрудники ОМОНа, но люди не расходятся!

ГОМЕЛЬ

Около 9 вечера Собралось несколько сотен человек, которые идут по улицам города. Их никто не трогает.

ВИТЕБСК

Сотни протестующих. Задержания на «Югах».

БОБРУЙСК

В Бобруйске митинг не успел начаться как половина разбежались а остальных избили дубинками и увезли, сообщает «Моя родина Беларусь».

Есть видео задержания и двух школьников на велосипедах. К ним подошли два сотрудника в касках, и забрали детей. Велосипеды и остались лежать на тротуаре.